Число заразившихся коронавирусом превысило полмиллиона

По состоянию на вечер 26 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет 510 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса (Мэриленд, США), который в режиме онлайн следит за распространением вируса.

В эту цифру также включены 22 993 умерших от инфекции и 120 983 человека, которые уже выздоровели.

По количеству инфицированных лидируют Китай (81 782), Италия (80 539), США (75 233), Испания (56 197), Германия (43 646), Иран (29 406) и Франция (25 624).

Больше всего умерших в Италии (8 165), Испании (4 145), Китае (3 291), Иране (2 234), Франции (1 333) и США (1 070).

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса ускоряется.

«С момента первого зарегистрированного случая прошло 67 дней, прежде чем были зарегистрированы первые 100 тыс. пациентов, 11 дней – для вторых 100 тыс. пациентов и всего четыре дня – для третьих 100 тыс. случаев», – заявлял он 23 марта.

Очередные 100 тыс. человек заболели коронавирусом менее чем за два дня.