Число зараженных в мире приближается к 1,8 млн

Число инфицированных COVID-19 в мире по состоянию на 09:30 12 апреля составляет 1 777 666 человек, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США (почти 530 тыс.), Испании (более 163 тыс.) и Италии (более 152 тыс.).

Во всем мире в связи с пандемией умерли уже 108 867 человек. Более 20 тыс. скончались в США, 19 468 — в Италии, 16 606 — в Испании.

От COVID-19 уже излечились 404 372 человека. Больше всего в Китае — 77 877, Испании — 59 109, Германии — 57 400.