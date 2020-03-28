Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers, а также данные проекта университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 11:50 по московскому времени в мире зафиксировано 600 863 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США — 104,3 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — 81,4 тысячи.

Число летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет почти 27,4 тысячи. Около 133,4 тысячи человек вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

| 2020-03-28T13:33:20+00:00 28 марта 2020, 13:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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