Число зараженных коронавирусом во Франции превысило 100 000

Число подтвержденных случаев COVID-19 во Франции с начала эпидемии пересекло отметку в 100 тысяч человек.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в ходе брифинга во вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

«По данным на сегодняшний вечер, мы перешагнули отметку в 100 тысяч подтвержденных тестами случаев заражения коронавирусом», — сказал он. Общее число заболевших составляет 103 573 человека.

Общее число смертей, зафиксированных в больницах и медицинских и социальных учреждениях, составляет 15 529.

| 2020-04-14T22:55:49+00:00 15 апреля 2020, 01:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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