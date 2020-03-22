Число зараженных коронавирусом в Иране составило 21 638 человек

Число заражений COVID-19 в Иране превысило 21,6 тысячи случаев, из них 1 685 – со смертельным исходом.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде.

«За прошедшие сутки в стране выявлено 1028 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день (с 19 февраля) доложено о 21 638 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, за сутки 129 больных скончались, а общее число погибших достигло 1 685», — написал он в Twitter.

Не менее 7 913 человек выздоровели.