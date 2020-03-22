Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 54

Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Грузии, сообщают грузинские СМИ.

Соответствующая информация размещена на веб-странице штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось с 49 до 54.

В субботу в стране также было подтверждено пять фактов.

Первый случай заражения вирусом был выявлен 26 февраля у гражданина Грузии, который въехал в страну из Ирана.

В настоящее время в режиме карантина в Грузии находится около двух тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей – около 300.

Из-за угрозы распространения коронавируса до 21 апреля в стране будет введен режим чрезвычайного положения, который не предусматривает комендантского часа и всеобщего карантина.

Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф — физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам — 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).