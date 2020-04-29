Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом во Франции приближается к отметке в 130 тысяч человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

«С первого марта мы оплакиваем 23 660 смертей, из них 14 810 — в больницах, а 8850 — в социальных и медики-социальных учреждениях», — заявляют в DGS.

Общее число заболевших в стране составляет 129 859 человек. «В больницах находятся 27 484 человек с COVID-19, за сутки зарегистрированы 1 321 новых госпитализации. Из больниц выписывается больше людей, чем поступает», — отмечают в ведомстве.

В отделениях реанимации находятся 4387 человек с коронавирусом, их них 153 человека — в тяжёлом состоянии.

В то же время, с начала эпидемии из больниц, излечившись от коронавируса, выпивались 46 886 человек, к которым следует прибавить «десятки тысяч» тех, кто вылечился, не будучи госпитализированным.

Накануне сообщалось, что в стране выявлено 128 339 случаев заболевания коронавирусом, 23 293 человек скончались.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта введёны строгие ограничения на передвижения. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Как ожидается, Франция начнет выходить из карантина 11 мая.