В Азербайджане выявлено еще 668 случаев заражения коронавирусом, 178 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 343216 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 332752 человека вылечились, 5022 скончались, число активных больных — 5442.

За прошедшие сутки проведен 9881 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4023954 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 87286 человек.

Как сообщает Оперативный штаб, за день число получивших первую дозу вакцины составило 50103, вторую дозу получили 37183 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4885572, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2827855, вторую дозу получили 2057717 человек.