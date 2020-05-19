Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке выросло за месяц в 8,5 раза

Число заболевших коронавирусом в Латинской Америке выросло за месяц в семь раз – до 542 693, число умерших выросло в 8,5 раза – до 30 396, следует из данных министерств здравоохранения стран.
Число зараженных коронавирусом в Латинской Америке 16 апреля, примерно месяц назад, достигало 78 091, скончались 3573 человека.
Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно). На втором месте Перу – 94 933 человека с COVID-19 и 2789 умерших. Мексика теперь на третьем месте (51 633 и 5332 соответственно), она обгоняет Чили, где 46 059 пациентов с коронавирусом и 478 скончавшихся, и Эквадор (33 582 и 2799 соответственно).
Серьезно выросло число заболевших в Колумбии – с 3105 месяц назад до 16 295 пациентов, умерли уже 592 человека. Далее следуют Доминикана (12 725 и 434 соответственно), Панама (9726 и 279 соответственно) и Аргентина (8371 и 382 соответственно).
Меньше всего заболевших и умерших в Коста-Рике (866 и 10), в Парагвае (788 и 11), Уругвае (737 и 20), в Венесуэле (618 и 10). В Никарагуа, по данным СМИ, ссылающихся на заявления местных властей, 25 заразившихся и восемь скончавшихся.(РИА Новости)