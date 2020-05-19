Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке выросло за месяц в 8,5 раза

Более чем в 10 раз увеличилось число заразившихся в Боливии – до 4263, скончались 174 пациента. Растут показатели и в Гондурасе (2646 и 142 соответственно), в Гватемале (1912 и 35 соответственно), на Кубе (1881 и 79 соответственно). В Сальвадоре число людей с коронавирусом за месяц увеличилось почти в девять раз – до 1413, скончались 30 пациентов.