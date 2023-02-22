Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 43,5 тыс. человек. Об этом в среду заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала ТRТ.

На данный момент число погибших в результате землетрясений возросло и составляет 43 556 человек», — сказал он.

Сойлу добавил, что это большая цифра. «Мы несем ответственность за каждого погибшего нашего гражданина. И пережить эту травму мы можем только в большом единстве и солидарности. Мы не уйдем, пока не закончим работу [по восстановлению городов]», — сказал министр. Он также отметил, что и среди его родственников есть погибшие в результате этих землетрясений.