Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека (IHR) сообщила о гибели около 40 человек за последнюю неделю в ходе массовых акций протеста в Иране.

Всего, по данным IHR, с начала массовых манифестаций, охвативших Иран после гибели 22-летней Махсы Амини, погибли 378 человек.

В докладе организации говорится представлены данные о гибели граждан в ходе акций протеста в 25 из 31 провинции Ирана. По данным IHR, наибольшее число смертей приходится на провинцию Систан-Белуджистан, где большая часть населения являются суннитами.

Здесь, по данным IHR, в ходе манифестиаций погибли 123 человека.

Среди погибших по всей стране 47 человек граждане младше 18 лет, 27 – женщины.

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября. (Анадолу)