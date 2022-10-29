Количество погибших в давке в столице Южной Корее Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина увеличилось до 120, а число пострадавших составляет 100 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на власти.

По данным издания, давка произошла возле отеля Hamilton в районе Итхэвона, когда большое количество людей вошли в узкий переулок. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что в связи с инцидентом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил оказать первую помощь всем пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун, который находится с визитом в Европе, вернулся в город после ЧП.