Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,3 млн человек

В мире от коронавируса излечились 1 550 417 человек, 289 540 скончались.

По данным университета Хопкинса, до сих пор COVID-19 выявлен у 4 302 712 лиц.

Состояние 46 671 госпитализированного остается тяжелым.

Наибольшее число зараженных приходится на долю США (1 392 367), Испании (269 520) и России (232 243).

В соседней Турции коронавирус диагностирован у 139 771 человека, 3 841 скончался. В Иране число инфицированных составило 110 767 человек. По последним данным, жертвами пандемии в этой стране стали 6 733 человека.