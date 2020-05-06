Число инфицированных Covid-19 в мире превысило 3,74 млн

Число инфицированных коронавирусом нового типа (Covid-19) во всем мире превысило 3 миллиона 740 тысяч человек.

Согласно обновленным данным сайта «Worldometer», по состоянию на полдень 6 мая число умерших от Covid-19 составляет 258 511 человек, выздоровевших – 1 247 433.

В целом в мире зарегистрировано 3 741 276 случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США- 1 237 761 человек. В Штатах от опасной болезни скончались 72 275 человек.

Ниже перечислены данные по числу умерших от коронавируса нового типа в странах, где число инфицированных превысило 10 тысяч человек:

Великобритания — 29 427, Италия — 29 315, Испания — 25 613, Франция — 25 531, Бельгия — 8 016, Бразилия — 7 958, Германия — 6 993, Иран — 6 340, Нидерланды — 5 168, Китай — 4 633, Канада — 4 043, Турция — 3 520, Швеция — 2 854, Мексика- 2 507, Швейцария — 1795, Индия — 1695, Эквадор — 1569, Россия — 1537, Перу — 1444, Ирландия — 1339, Португалия — 1074, Индонезия — 872, Румыния — 854, Польша — 723, Филиппины — 658, Австрия — 606, Япония — 569, Пакистан — 526, Украина — 327, Южная Корея — 255, Чили — 275, Израиль — 238, Саудовская Аравия — 200, Бангладеш — 183, ОАЭ — 146, Беларусь- 107, Сингапур- 18, Катар — 12.