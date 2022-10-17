Последние годы состояние общественного транспорта в Баку вызывает все больше вопросов к соответствующим инстанциям. С 15 сентября, то есть с началом нового учебного года в Баку в часы пик наблюдаются многочасовые пробки. Данная тема находится в центре внимания правительства. Так, 14 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Кабмине состоялось рабочее совещание по ситуации в транспортной сфере в Баку.

В ходе совещания было обсуждено состояние выполнения поручений по регулированию деятельности общественного транспорта, которые были даны на расширенном совещании 3 октября текущего года. Был проанализирован предварительный проект Плана мероприятий по проблемам в сфере автомобильного транспорта в Баку, решение которых считается возможным в короткие сроки.

План мероприятий включает в себя увеличение пропускной способности дорог, увеличение потенциала перевозок общественным транспортом, регулирование дорожного движения и другие вопросы.

Это хорошо, что власти понимают, что транспортная система Баку дает сбои и требует изменений в лучшую сторону. С момента создания Бакинского транспортного агентства (БТА) скоро минует 7 лет, но в деятельности этой структуры до сих пор чувствуется отсутствие четкого понимания насущных проблем системы общественного транспорта. Скорее всего, этот фактор и предрешил дальнейшую судьбу БТА – в феврале текущего года БТА было передано в подчинение главы Исполнительной власти города Баку в качестве публичного юридического лица, а ООО «Центр интеллектуального управления транспортом» — Министерству внутренних дел.

До этого БТА было самостоятельным Публичным юридическим лицом. Подобным решением был прекращен давний спор между БТА и Исполнительной властью Баку по поводу парковочных площадок и мест автобусных остановок. В свою очередь это дает надежду на скорое решение проблемы с парковочными местами в Баку, что может существенно решить проблему увеличения пропускной способности дорог.

Раз Кабмин намерен решить транспортные проблемы Баку, то чиновникам следует обратить внимание и на прошлую деятельность БТА, внесшую неразбериху в систему общественного транспорта. Речь идет о таком эксперименте БТА как «оптимизация» маршрутных линий. Это слово закавычено по той причине, что по существу никакой оптимизации БТА не провело. Многие старожилы Баку помнят те времена, когда можно было из одного конца города в другой добраться на одном автобусном маршруте. Благодаря проведенной БТА «оптимизации», из одного конца города в другой, в настоящее время можно добраться сменив несколько маршрутов. Это, в свою очередь, приводит к повышению численности пассажиров в автобусах, тесноте и давке, не говоря уже о том, что больно бьет по карману.

Благодаря «оптимизации» изменены действовавшие в Баку десятилетиями традиционные маршруты, а автобусы перестали обслуживать некоторые части города, что привело к появлению недовольных пассажиров и бесхозных автобусных остановок.

За все время деятельности БТА в открытой форме продемонстрировала свой непрофессионализм, не решив ни одной насущной проблемы, а только создав новые. Вдобавок БТА в своих неумелых попытках оправдать свои же ошибки, взваливала ответственность на другие структуры, что лишний раз говорит о том, что некоторые транспортные чиновники сидят не на своем месте. А пока эти чиновники восседают на своих удобных креслах, рядовые граждане ежедневно мучаются, пользуясь общественным транспортом…