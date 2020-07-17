Черная неблагодарность южногородцев

Социальные сети изрядно осложнили жизнь любителям нарушать закон. Везде, в том числе и в одном южном городе. Тяжело, знаете ли, скрывать факты воровства и коррупции, когда тебе в лицо тычут фактом. Тем более, если этот факт огромный, в виде многоэтажной новостройки. Вот и сейчас зловредные соцсети сыграли позорную роль информаторов, выведя на чистую воду лучших людей города, всего лишь соблюдавших устоявшуюся традицию использования любого пятачка для получения дохода, пусть и незаконным путем.

Раньше ведь, как было? Писал кто-то чем-то недовольный в редакцию центральной газеты. К главреду которой всегда можно было найти подход, уговорив его действовать не эмоционально, а рационально, с пользой для себя и лучших людей города. А недовольные? Так они всегда были, есть и будут. Негоже следовать желаниям толпы. Вон, у Булгакова в «Мастер и Маргарита» показано, как толпа высказалась за освобождение разбойника Варравана, а не проповедника Иешуа Га-Ноцри. И прокуратор в итоге ничего не получил, кроме усилившейся головной боли.

Аргументы эти, особенно в совокупности с щедрыми подарками, творили чудеса. Порой даже в центральных газетах, куда жаловались люди, возмущенные фактом чьих-то незаконных действий, выходили статьи, авторы которых филигранно доказывали, что виноваты не коррупционеры и прочие нарушители закона, а жертвы беззакония. Но вся эта благодать пошла прахом после появления социальных сетей. Недовольные люди принялись строчить свои жалобы именно туда, лишив солидные издания привычного заработка.

Причем, сложность ситуации состояла еще и в том, что одновременно в эти соцсети могли войти сотни жаждущих и страждущих. Их просто невозможно стало перекричать! Плюс, они все начинали фото и видео доказательства вывешивать. Пресечь все это безобразие не было никакой возможности – не было у лучших людей южного города выхода на Марика Сахарова. Что в этих условиях им оставалось делать? Проявлять чудеса увертливости. Очередной сеанс такого рода усилий был ими продемонстрирован давеча.

В общем, выросла рядом с известной в городе здравницей огромная такая новостройка. Ее особенностью являлось то, что здание это было построено впритык к соседнему дому, так, что балконы высотки упираются прямо в стену соседней новостройки. Казалось бы, что тут такого? Хотели же люди, строившие эти два здания и разрешившие им это делать, чтобы народ чаще и теснее общался. Ведь, выйдя на балкон одной новостройки, можно было сыграть в партейку в нарды с соседом из примыкающего здания, не тратя времени на спуск вниз. Да что там нарды! Всем можно было обмениваться с соседями, не покидая квартиры — едой, одеждой. Можно было и в гости ходить, попросту перелезая с балкона на балкон всей семьей. А случись пожар, так и спасаться проще было бы!

Спасибо, казалось бы, нужно сказать ушлым чиновникам, что разрешили это строительство. Да и компания, что возвела это чудо архитектуры, достойна аплодисментов. Но, неблагодарные южногородцы возмущались. Им, видите ли, захотелось, чтобы дома стояли друг от друга на положенном по закону расстоянии. Это было возмутительно! Сегодня тут поступишь по закону, а завтра глядишь, народ потребует от чиновников жить на зарплату и без взяток, а еще и честные парламентские выборы проводить. Нельзя, повторяюсь, идти на поводу у желаний толпы. Нужно уважать местные традиции.

На это и намекали в исполнительной власти южного города, давая ответ СМИ. Чиновники отсылали журналистов к своим предшественникам, хотя могли бы послать еще дальше. Они, мол, предыдущие, на все согласие дали. С них, соответственно, спрашивайте. Хорошо хоть так. Могли бы и на жителей соседней, враждебной страны свалить. Или на радикальную оппозицию, которая когда-то на 11 месяцев захватила в южном городе власть. Ну не с нынешних же чиновников спрашивать! Они всегда не при чем. Новостройки тут вырастают сами, бесхозно. Порой впритык друг к другу. Так ведь лучше. Они как бы подпирают друг друга. А всем с детства должно быть известно, что коробка стоит крепче, если опирается на иную коробку. Такая очевидная истина, правда, никак не доходила до критиканов и жалобщиков. Они продолжали строчить и писать. И сказать, что это был Сизифов труд — ничего не сказать.