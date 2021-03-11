Череда российских провокаций в Карабахе: Бисмарк был прав?

«Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан», — утверждал Отто фон Бисмарк. Увы, но именно действия российской стороны слишком часто и в слишком большом количестве случаев заставляют вспоминать эти слова. Очередная тревожная новость, заставляющая задуматься о том, кем в реальности ощущают себя российские миротворцы в Нагорном Карабахе, пришла сегодня.

Как сообщил телеграмм-канал «Республики Арцах», российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Беларуси под торговой маркой «МТС», начала предоставлять мобильную связь на пока еще находящейся под контролем армянских оккупантов территорией Азербайджана. Приводится и детализация этой совместной провокации россиян и карабахских сепаратистов.

Начиная с декабря месяца, дочка российской компании МТС — МТС Армения, предоставляет мобильную связь в Ханкенди и той небольшой территории, что пока еще не освобождена азербайджанской армией. Говорится о том, что компания предоставляет такие же тарифы, что и в Армении. Продажа происходит из мобильных точек продаж в Ханкенди и в городах Армении. Услугами оператора пользуются российский миротворческий контингент и карабахские сепаратисты.

Все это, если верить данному сообщению, продолжается аж с декабря прошлого года, то есть спустя всего месяц после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В котором, ясное дело, не было ни слова о том, что в Ханкенди появится российская компания мобильной связи. Поразительно, но до сих пор ни МИД Азербайджана, ни Министерство транспорта, связи и высоких технологий АР никак не отреагировали на это очевидное проявление неуважения к территориальной целостности Азербайджана. Куда смотрела наша сторона, у которой есть возможность отслеживать все происходящее в Ханкенди и во всем Нагорном Карабахе? Как допустили доведения ситуации до такой стадии? Вопросов много. И выводов тоже. Ведь такого рода провокация вряд ли была бы возможна без покровительства очень высоких инстанций в России. Кто обещал «прикрыть» или «крышевать» МТС на международно признанной части территории Азербайджана, которая пока еще находится под контролем армянских боевиков? Ответа на этот вопрос обязан требовать официальный Баку. Замалчивать эту тему нельзя.

Потому, что складывается устойчивое ощущение, что российская сторона оставляет за собой «право» весьма вольно трактовать или вовсе игнорировать букву и суть трехстороннего соглашения, подписанного президентами АР, РФ и премьер-министром РА. Кроме того, такого рода действия россиян наводят на мысль о том, что они создают в Ханкенди свой настоящий форпост, где намерены обосноваться всерьез и надолго.

В этой связи имеет смысл напомнить, что в Ханкенди действует еще один мобильный оператор «Карабах-телеком». Эта компания была создана в 2001 году ливанскими бизнесменами Пьером и Мусой Фатушами (Pierre и Mousa Fattouche). А возглавил ее ливанец армянского происхождения Ральф Йирикян (Ralph Yirikian). Тогда же компания получила эксклюзивное право на оказание услуг сотовой связи на оккупированных РА территориях нашей страны.

До 44-дневной войны у «Карабах-Телекома» было порядка 100 тыс. абонентов сотовой связи, 25 тыс. абонентов широкополосного интернет доступа и примерно столько же клиентов фиксированной телефонии. Сколько осталось сейчас и есть ли реальная нужда еще и в российской МТС, сказать сложно. Но важно уточнить, что до 2013 года сотовым оператором, с которым у «Карабах- Телеком» были международные роуминговые отношения, был российский «Мегафон».

Более того, не раз были скандалы, когда «Мегафон» позволял себе представлять на карте оккупированные Арменией территории Азербайджана не как часть нашей страны. Да, потом они извинялись и исправлялись. Но кто же забудет все это?! Наоборот, в свете очередной, еще более наглой провокации, на сей раз со стороны МТС, возникает все больше вопросов на тему реальных мотивов и планов российской стороны после победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Мы же видели, как 20 февраля остатки карабахских сепаратистов вышли на центральные улицы Ханкенди, дабы отметить очередную годовщину провокации, которая сделала неизбежной войны между Азербайджаном и Арменией. Именно 20 февраля 1988 года внеочередная сессия народных депутатов НКАО, созванная поздно вечером в субботу по требованию депутатов-армян, обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении.

Спустя 33 года, проиграв в 44-дневной войне, остатки карабахских боевиков и сепаратистов прошлись по улицам Ханкенди, озвучивая провокационные лозунги. Но российские миротворцы никак им не препятствовали, хотя видели и понимали суть этого действа. Они могли бы все это пресечь, вне всякого сомнения. Но не стали этого делать. И доверия к российским миротворцам в Азербайджане, после таких их шагов, не прибавилось.

Кроме того, как открыто заявил недавно на пресс-конференции для представителей азербайджанских и зарубежных СМИ президента АР Ильхам Алиев, российские миротворцы тайно пропускают в Карабах иностранцев. По словам главы нашего государства, с российской стороной была достигнута договоренность о том, что иностранцы могут допускаться в регион только с разрешения Азербайджана. «Эта договоренность нарушается», — подчеркнул И.Алиев.

И не только, как видим, эта. Слишком много становится действий российской стороны, вызывающих справедливое возмущение у азербайджанской общественности. Не для того наш народ отдал около 3000 шехидов, чтобы видеть такие провокации российской стороны, откровенно поддерживающей карабахских сепаратистов, проявляющей неуважение к территориальной целостности Азербайджана и нарушающей букву и смысл трехстороннего соглашения от 10 ноября, доказывая тем самым правоту изречения великого Бисмарка.