Чем больше «геноцидов», тем лучше…

Пожалуй, в стаде армянских сказочников, чьи небылицы уже неинтересны самим хаям, особняком стоят фантазии а-ля Мюнхгаузен омбудсмена Армении Армана Татояна.

Сам пост вышеупомянутого защитника прав человека должен быть подвержен серьезному исследованию. В стране, которая исповедует фашистскую идеологию, что априори исключает должность защитника прав человека, подобного поста существовать не должно.

И, тем не менее, эта должность существует. Мало того, занимающий ее Арман Татоян, говоря современным языком, «качает права». Естественно, вся его «правдивая желчь» имеет вектор в одну сторону, то бишь, в сторону Азербайджана.

Не желая смириться с позорным поражением в ходе 44-дневной войны, Татоян, как и большинство своих соплеменников, стал махать кулаками после боя.

После того, как азербайджанские воины разбили в пух и прах «непобедимых» армянских воинов, Татоян решил заделаться «канцелярской крысой» и покопаться в документах. Естественно, в армянских документах.

И вот что он выявил. Оказалось, что азербайджанские воины совершали пытки и жестокости в отношении армянских пленных на почве этнической ненависти. «Сегодня мы завершили анализ 297 видеоматериалов и фотографий о зверствах азербайджанской стороны в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц, уничтожении и надругательстве над армянским историко-культурным и религиозным наследием», — отметил Арман Татоян.

«Исследование собранных видеоматериалов и фотографий показывает, что пытки и жестокости азербайджанских вооруженных сил в отношении пленных армянской стороны, бесчеловечное отношение совершены на почве этнической ненависти. То есть, они были совершены только потому, что жертвы были армянами», — говорится в докладе Татояна.

Данное словоблудие Армана Татояна вам ничего не напоминает? Я имею в виду отрывок об этнической ненависти. Видимо, правозащитник всех времен и народов Татоян забыл о словах экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который заявил об этнической несовместимости армян и азербайджанцев. То есть, налицо расистский подход армянского разлива.

И после этого Татоян смеет утверждать, что азербайджанцы убивали армян на основе этнической ненависти? Да, азербайджанцы уничтожали армянских солдат. Но не из-за их этнической принадлежности, а по простой причине: они были врагами, которые оккупировали азербайджанские земли.

Как говорится, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. И этническая принадлежность тут ни причем. Если даже папуасы посягнули бы на нашу землю, их ждала бы та же участь.

Впрочем, Татояну это неинтересно. Он жаждет, чтобы мир заговорил еще об одном «геноциде армян». Чем больше, тем лучше…