То говорят, что воспользуются правом силовыми методами «решать» карабахский конфликт, то на уровне премьер-министра заявляют, что готовы встречаться с азербайджанским президентом. Да, на первый взгляд полнейший хаос и неразбериха! Но это только на первый взгляд.

А так, армяне постоянно на вид старались показывать себя миролюбивым народом, но при первой же возможности убивали и калечили тюрков, предъявляли территориальные притязания к Азербайджану.

Но более внимательный и детальный анализ показывает, что это в первую очередь были выходки и фокусы политических и военных лидеров армян, вожаков их разбросанной по всему миру диаспоры.

Сейчас эти фокусы показывает премьер-министр Никол Пашинян. Последние парламентские выборы завершились странным образом: их выиграла политическая сила, которая проиграла войну. Это событие из ряда вон, такого просто не бывает. Но в любом случае, мы стали свидетелями победы противников войны над ее сторонниками. Однако, складывается такое впечатление, что Пашинян или забыл про это, или же хочет взять реванш.

Но все бесполезно. Не поможет им даже такое обстоятельство, что с сентября этого года в ОДКБ будет председательствовать Армения. Видите ли, как бы ни старалась Армения, нет повода или предмета для вмешательства ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт.

Но Кремль также продолжает двойную игру. В последнее время режим прекращения огня часто нарушается. И это происходит на глазах российских миротворцев. Замороженный карабахский конфликт с частыми нарушениями режима прекращения огня – пожалуй, Россия стремится именно к этому. И что такие фокусы дадут России? Наверное, Кремль хочет видеть Азербайджан в ОДКБ и ЕАЭС. Ведь не раз говорилось, что якобы Баку станет наблюдателем в ОДКБ и членом ЕАЭС.

Но все это в большей степени чистейшие политические сплетни, т.к. подобные шаги для Азербайджана закончились бы весьма плачевно: получив Карабах, мы потеряли бы весь Азербайджан.

Пойдет ли на это Баку? Не думается. Россия работает по принципу «доверяй, но проверяй». Поэтому ей нужна постоянная управа на Баку, а это может быть только карабахский конфликт. Поэтому чем больше Баку говорит о завершении конфликта, тем чаще нарушается режим прекращения огня.

А что же на самом деле? Завершился ли карабахский конфликт? Часть территорий Нагорного Карабаха все еще контролируется не нами. Особенно тревожит Лачинский коридор. До тех пор, пока продолжается подобное, мы не можем говорить о полном завершении конфликта…

Кроме того, если всерьез предположить, что конфликт закончился, тогда возникнет другой вопрос: «а что же, в таком случае, делают тут российские миротворцы?». В Кремле прекрасно осознают это. Поэтому конфликты и не завершаются для Москвы. Кремль мог бы повторить доктрину Монро, официально объявив все постсоветское пространство своей зоной влияния. Но это право ему никто не дает. Вот поэтому Москва создает различные конфликты на постсоветской территории. Одним из этих конфликтов является и карабахский. Но мы должны продолжать требовать от России выполнения положений ноябрьских и январских соглашений.

В Армении выборы завершились. Никол Пашинян стал полноправным премьер-министром. Создал свой кабинет. Но, несмотря на это, продолжает свои фокусы. Такое впечатление, что он повторяет опыт Азербайджана. В свое время Баку не раз заявлял, что он проиграл не войну, а всего лишь одно сражение.

Теперь то же самое хочет повторить Ереван. Но тут сравнения неуместны. Мы имеем два соглашения – ноябрьское и январское. Раньше такого не было. У этих соглашений есть свои требования, и чем быстрее армяне приступят к их выполнению, будет тем лучше и для них, и для нас…