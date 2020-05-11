Человечеству предрекли после коронавируса пандемию туберкулеза

Ограничения по всему миру из-за пандемии коронавируса могут привести к тому, что в грядущие годы миллионы людей подхватят туберкулёз, пишет CNBC со ссылкой на данные нового исследования.

По данным доклада Stop TB Partnership, в период между 2020-м и 2025 годом этим заболеванием в результате отсутствия диагностики и лечения заразятся не менее 6,3 млн человек. При этом предполагается, что за этот промежуток времени от этой инфекции умрёт 1,4 млн человек.

Подобные прогнозы грозят стать сильным ударом по кампании по борьбе с туберкулёзом, отодвинув её во времени назад на 5—8 лет.

«Мне дурно становится от такого исхода, потому что его вполне можно избежать, — отметила исполнительный директор Stop TB Partnership Лучика Дитиу. — Нам просто нужно помнить, что не только COVID-19, но и туберкулёз, а также прочие болезни по-прежнему затрагивают жизни людей и приводят к смертям каждый божий день».

Исследование, выполненное в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Avenir Health, Университетом Джона Хопкинса и Агентством по международному развитию США, учитывает трёхмесячный режим изоляции и 10-месячный период восстановления. В документе используются данные, взятые главным образом из трёх стран с высоким уровнем заражения (Индия, Кения и Украина), которые затем экстраполировались на весь мир. (РТ)

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