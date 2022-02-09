Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился в среду в Анкаре со спецпосланником ООН по Сирии Гейром О. Педерсеном, передает Анадолу.

Глава турецкой дипломатии написал в Twitter, что обсудил с Педерсеном работу Конституционного комитета Сирии.

Конституционный комитет Сирии — важнейшее звено усилий по поиску политического урегулирования многолетнего конфликта.

Первые заседания Комитета с участием 150 делегатов состоялись с 30 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года.

Далее последовали шесть раундов обсуждений в рамках «Малой группы» из 45 членов, заседавшей в офисе ООН в Женеве.

По его итогам последнего раунда встреч в октябре 2021 года Педерсен заявил «о серьезном разочаровании» процессом диалога, впервые открыто обвинив в сложившейся ситуации режим Башара Асада.

Дата начала седьмого раунда переговоров пока не известна.