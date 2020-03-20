Будапешт выступил за новое миграционное соглашение ЕС с Анкарой

Европейский союз должен в кратчайшие сроки прийти к соглашению с Турцией и решить миграционный кризис, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает Анадолу.

Сийярто отметил, что обсудил в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы энергетической безопасности и миграционный кризис.

Венгерский министр подчеркнул, что Турция не будет останавливать поток беженцев в Европу до подписания нового соглашения с ЕС. Турция и Евросоюз должны достичь новой договоренности с Анкарой, уверен Сийярто.

Венгерский министр напомнил, что только в минувшем 2019 году Турция предотвратила переход 455 тысяч беженцев в Европу.

«До тех пор, пока Брюссель не начнет учитывать обеспокоенность и желания Турции, наплыв беженцев к границам Греции не прекратится. Кто знает сколько греческая сторона сможет удерживать беженцев у границ?», — сказал Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что бремя миллионов беженцев лежит на плечах Турции и еще полтора миллиона беженцев из Сирии могут перейти на турецкую территорию в случае усугубления ситуации в Идлибе.