Правительство Великобритании решило возложить на военно-морские силы королевства ответственность за пресечение нелегальной иммиграции через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает в понедельник газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, командование ВМС будет контролировать действия пограничных сил, береговой охраны, таможенной службы с целью наблюдения и перехвата нелегалов, которые пытаются на самых различных плавсредствах незаметно пересечь из Франции этот пролив. «Мы не говорим о военных кораблях, таранящих катера с мигрантами», — заявил изданию один из источников. Нелегалы не должны попасть на Британские острова незамеченными.

Начальник штаба обороны Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин считает, что такие планы кабинета гарантируют, что «никто не попадет в Великобританию на своих условиях», и мигрантов удастся сопроводить на берег для оформления в новых «мигрантских центрах».

Речь идет и о центрах за рубежом, переговоры о создании которых ведутся, в частности, с такими африканскими странами, как Гана и Руанда. Предполагается направить туда на временное поселение многие сотни мигрантов, ищущих убежища в Соединенном Королевстве. Лондон готов платить ежегодно сотни миллионов фунтов стерлингов тем государствам, которые готовы принять у себя таких лиц, отмечает газета.