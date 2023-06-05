В мае Россия выпустила по Украине свыше 300 дронов-камикадзе Shahed иранского производства.

Как передает #, об этом говорится в сообщении разведслужбы Минобороны Великобритании.

На сегодняшний день этот показатель является примером наиболее интенсивного использования беспилотников Россией.

Использование Россией такого количества дронов-камикадзе, вероятно, заставит Украину использовать передовые и дорогие системы противовоздушной обороны.

Но России не удалось добиться существенных успехов на этом направлении, Украина нейтрализовала 90% беспилотников Shahed.

Россия также пытается выявлять и наносить удары по украинским целям далеко за линией фронта этими ударами, но поражение целей на такой большой дальности неэффективно.