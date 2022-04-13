Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине является попыткой централизовать командование и управление.

Об этом сообщает разведка Британии в Twitter. Отмечается, что неспособность слаженной координации военной деятельности мешала вторжению России в Украину и мешает по сегодняшний день.

Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командовал Южным военным округом России, граничащим с украинским Донбассом.

«Российские сообщения недавно отмечали прогрессирование наступлений на Донбассе, поскольку российские силы перефокусируются на восток. Выбор Дворникова дополнительно демонстрирует, насколько решительное сопротивление украинцев и неэффективное довоенное планирование заставили Россию переоценить свои операции», — говорится в сообщении.

Как известно, Россия – на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в ходе боевых действий – сменила командующего своих войск в Украине. Новым командующим стал генерал армии РФ Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Он приобрел значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.