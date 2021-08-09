Великобритания вводит санкции против Беларуси, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии, говорится в сообщении британского правительства.

Отмечается, что дополнительные санкции следуют за введенными Великобританией 21 июня в координации с США, Канадой и ЕС ограничениями в отношении семи физических и одного юридического лица из Беларуси в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги.