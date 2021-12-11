«Краткосрочные решения», которые принимали «страны свободного мира», чтобы получить дешевые источники энергии, в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, призвав искать альтернативы российскому газу. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Мы не можем вновь повторить эту ошибку», — подчеркнула глава британского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что намерена провести работу с партнерами, «чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа».

Ранее 7 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена снижать цену на газ для Греции. Представитель президента России отметил, что цены на природный газ в рамках действующих договоров стабильные и определяются формулами, привязанными к нефти (lenta.az)