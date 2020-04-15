Британия не планирует прекращать финансирование ВОЗ

«Великобритания не планирует прекращать финансирование ВОЗ, которая играет важную роль в ответе на вызовы здравоохранению. Коронавирус является глобальным вызовом, важно чтобы страны совместно боролись с этой общей угрозой», — сказал журналистам представитель премьера, отказавшись отвечать на вопрос о том, разочарована ли Британия заявлением Трампа.(РИА Новости)