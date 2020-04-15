Британия не планирует прекращать финансирование ВОЗ

Великобритания не планирует прекращать финансирование ВОЗ, сообщил официальный представитель канцелярии премьер-министра.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
«Великобритания не планирует прекращать финансирование ВОЗ, которая играет важную роль в ответе на вызовы здравоохранению. Коронавирус является глобальным вызовом, важно чтобы страны совместно боролись с этой общей угрозой», — сказал журналистам представитель премьера, отказавшись отвечать на вопрос о том, разочарована ли Британия заявлением Трампа.(РИА Новости)