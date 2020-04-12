Британия готовит мобильное приложение для борьбы с коронавирусом

Национальная служба здравоохранения Великобритании поручила технологическим компаниям разработать приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом, сообщило издание Sunday Times.

Созданием сервиса займутся технологические гиганты Apple и Google. Приложение будет использовать функцию Bluetooth для выявления людей, вступивших в контакт с зараженными COVID-19. Оно будет оповещать о возможной опасности и необходимости сдать анализ на коронавирусную инфекцию.

Британские власти надеются, что использование приложения позволит снять строгие ограничительные меры уже во второй половине мая. Однако применение технологии принесет ожидаемый результат, если приложение установит 60% населения, отметили в издании.

Джонатан Эванс, бывший глава британской контрразвездки MI5, заявил, что использование подобного сервиса может стать решающим в борьбе с пандемией коронавируса. При этом технология представляет некоторую угрозу личной жизни людей, позволяя отслеживать их социальные контакты. (ТАСС)