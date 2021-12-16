Мужчина из Англии, ставший миллионером благодаря инвестициям в криптовалюту, пожаловался на скучную жизнь, пишет LADBible. По его словам, он уже не знает, чем себя порадовать.

Как рассказал сам 35-летний британец, раньше он работал создателем контента для соцсетей, зарабатывая в год £25 тыс. В 2014 году мужчина решил рискнуть, вложив все свои сбережения в биткоин, и не прогадал — через три года его состояние перевалило за £2 млн.

В 2019 году состояние британца и вовсе достигло £26 млн, поэтому мужчина решил больше не работать, а отправиться в кругосветное путешествие и найти себе новые хобби, однако вскоре у инвестора возникла новая проблема.

Британец пожаловался, что ему скучно жить — он осуществил свои желания и не знает, что делать дальше. Кроме того, мужчина все чаще начинает думать, что пора снова выйти на работу.

«Я любил свою работу, она была источником вдохновения в моей жизни», — прокомментировал миллионер. (Газета.ру)