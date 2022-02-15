Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов во вторник на фоне снижения опасений по поводу военного конфликта на границе России и Украины.

Как передает # со ссылкой на Интерфакс, апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 (бакинское время) подешевели на 4,06 долларов США (4,21%) — до 92,42 долларов США за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 4,44 доллара США (4,65%) — до 91,02 доллара США за баррель.