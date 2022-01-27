Младший брат бывшего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат лишил бывшую жену Гульнур своей фамилии, сообщает Orda.kz.

Болат Назарбаев подал иск в суд и потребовал аннулировать запись о перемене фамилии жены, а также признать недействительными ее документы. Решение по делу было вынесено 28 сентября, но о нем стало известно только сейчас.

Отмечается, что брак между Болатом Назарбаевым и Гульнурой Дуйсебаевой, заключенный в 2009 году, ранее был признан недействительным. При этом женщина активно и много публиковала совместные фотографии и заявляла, что у них с Болатом трое общих детей. Пара официально развелась в марте 2021 года после 12 лет брака.

Суд удовлетворил иск Назарбаева в полном объеме и признал недействительными документы его бывшей супруги. Как пишет Orda.kz, женщина на судебное заседание не явилась.