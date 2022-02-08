Возобновляемые источники энергии могли бы стать для европейского региона наилучшим решением проблемы защиты окружающей среды, а также хорошей гарантией энергетической безопасности, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Нашей общей работой должно стать ускорение перехода к использованию «зеленой» энергетики (…) В среднесрочной перспективе у нас есть цель: углеродная нейтральность, в краткосрочной — нам нужно обеспечивать надежность поставок газа», — сказал он по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Таким образом, единственным долгосрочным решением устойчивости и безопасности в области энергетики становится переход от невозобновляемых источников энергии к возобновляемым», — добавил Боррель.

Со своей стороны Блинкен вновь отметил готовность Вашингтона помочь Европе найти поставщиков газа в случае перебоев поставок из России.