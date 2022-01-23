Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель строго осудил участников мирной манифестации против санитарных ограничений, побивших стекла в здании европейской внешнеполитической службы в Брюсселе. Соответствующее заявление Боррель разместил в воскресенье в Twitter.

«Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», — написал он.

Мирная, по заверениям организаторов, акция протеста против антиковидных ограничений в воскресенье вечером закончилась погромами в Евроквартале Брюсселя.