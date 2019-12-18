Борьба за кусок Азербайджана

Судя по всему, на оккупированных землях Азербайджана, в искусственном сепаратистском образовании «НКР», разворачивается реальная борьба за будущую власть, исход которой должен решиться во время предстоящих в 2020-м незаконных «президентских» выборов. И, судя по происходящему за линией оккупации, там силы подконтрольные Москве и предыдущей власти, намерены не допустить переподчинения Нагорного Карабаха новой правящей команде Армении. А оно может случиться, если ей удастся посадить в «президенты» в Ханкенди своего сторонника.

Сейчас в Карабахе более всех шумит бывший боевик и самозваный сепаратистский генерал Виталий Баласанян, создавший в мае движение «Во имя Арцаха» и баллотирующийся в «президенты НКР». Он прицепился к словам одного из соратников Пашиняна о возможности согласия Еревана на привлечение к переговорному формату и армянской, и азербайджанской общин НК, и вовсю долбит за это новую власть Армении, обвиняя ее чуть ли не в прямом предательстве.

Очевидно, это такой этап предвыборной агитации, и, судя по тональности высказываний Баласаняна, он и есть ставленник старых сил, на него делает ставку «карабахский клан», за которым и поддержка Москвы.

Общенациональное движение Виталия Баласаняна «Во имя Арцаха» выступило с призывом осудить попытки включения в переговорный процесс представителей азербайджанской общины Карабаха и «любые действия, угрожающие свободе и суверенитету республики». Это заявление стало реакцией на слова заместителя председателя постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении, депутата фракции правящей коалиции «Мой шаг» Ованеса Игитяна.

Сей депутат заявил, что «премьер-министр Никол Пашинян не видит никаких проблем в том, чтобы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в составе делегации были члены, в том числе из азербайджанской общины Нагорного Карабаха, или их наследники, или люди, считающие себя азербайджанской общиной Нагорного Карабаха».

Авторы заявления подчеркивают, что хотя премьер-министр Армении Пашинян публично не подтвердил слова Игитяна, но и не опроверг их. Также не опровергли их ни пресс-секретарь Пашиняна, ни руководитель его аппарата, ни министерство иностранных дел Армении.

Это дает основания считать, что мнение Игитяна об изменении формата Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта поддерживается премьер-министром и внешнеполитическим ведомством Армении, сказано в заявлении.

В нем утверждается, что Азербайджан долгие годы стремился, чтобы лица, выступающие в формате представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, стали участниками переговоров. Однако это не так. Баку вовсе не против продолжения переговоров и в нынешнем двустороннем формате. Это Армения упорно возвращается к идее подключения к переговорам представителей «НКР». А Азербайджан неизменно отвечает на это, что готов дать согласие, но не на трехсторонний, а четырехсторонний формат – с участием и азербайджанцев Карабаха.

«Теперь депутат Ованес Игитян фактически во всеуслышание заявляет, что Армения больше не будет препятствовать желанию властей Азербайджана признать азербайджанскую общину Нагорного Карабаха стороной переговоров в урегулировании конфликта, тем самым обслуживая государственные интересы Азербайджана за счет народа Арцаха и Армении»,- сказано в заявлении. Тут очевидна попытка обвинить Пашиняна в предательстве армянских интересов.

На этом основании движение «Во имя Арцаха» обратилось к «президенту НКР» с призывом осудить инициативу Игитяна. «Констатируя этот факт как очевидную угрозу безопасности Республики Арцах, обращаемся к президенту Республики Арцах Бако Саакяну, чтобы он подтвердил высказанную им в 2016-м и 2019-м годах точку зрения в связи с вышеуказанной проблемой, чему противоречит подход нынешних властей Армении»,- говорится в заявлении организации Баласаняна. Этот же призыв они адресовали всему армянству, сообщая о необходимости «коллективно нейтрализовать любую угрозу, брошенную второму армянскому государству».

Действительно, в 2019 году политическое противостояние вокруг НК сильно обострилось. И все силы, представляющие карабахский клан, включая Виталия Баласаняна, поспешили возложить вину за это на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ведущего по их уверениям «провокационную и двусмысленную политику в регионе». Их усилиями в СМИ не раз высказывалась версия, что Пашинян «подарит» НК Азербайджану.

Понятно, что столь примитивные угрозы рассчитаны на сочувствие только самого наивного и невзыскательного избирателя. Пашинян, в конце концов, не такой уж дурак, чтоб своими руками рыть себе политическую могилу. И, к сожалению, скорее всего, он тоже не продвинется в мирном процессе дальше своих предшественников. То есть, по большому счету судьба незаконной власти в НК на самом урегулировании конфликта пока вряд ли скажется.