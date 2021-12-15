Не менее 74 человек погибли и еще более 100 числятся пропавшими без вести в результате нескольких торнадо в американском штате Кентукки, заявил губернатор штата Энди Бешир. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает CNBC.

«Более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, продолжаются многочисленные поисково-спасательные операции федерального и местного уровней», — приводит телеканал слова Бешира.

«Если и есть хорошие новости, то они состоят в том, что число погибших не изменилось со вчерашнего дня», — добавил он.

По словам губернатора, возраст погибших жителей штата варьируется от двух месяцев до 98 лет. При этом Бешир отметил, что личности восьми жертв пока не установлены.

Кроме того, Бешир отметил, что сейчас подсчитывают ущерб от торнадо, а также проводят работы по уборке мусора с автомобильных дорог и восстановлению поврежденных светофоров.