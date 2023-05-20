Представительница Болгарии Боряна Калейн завоевала золотую медаль в соревнованиях по индивидуальному многоборью на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, набравшая 131 балл в упражнениях с четырьмя снарядами гимнастка опередила всех соперниц и заняла высшую ступень пьедестала почета.

Итальянская гимнастка София Раффаэли с 129,550 балла завершила соревнования второй, а еще одна болгарская спортсменка Стилиана Николова с 129,500 балла заняла третье место.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, набравшая 122,400 балла, стала седьмой в соревнованиях по многоборью.

В чемпионате, который проходит под девизом «Сверкай, как звезда», принимают участие 315 гимнасток из 38 стран, в том числе 191 сеньорка и 124 юниорки.

Напомним, что юниорская команда Азербайджана в первый день чемпионата завоевала бронзовую медаль в групповых упражнениях по многоборью и упражнениях с пятью мечами.

Соревнования завершатся 21 мая.