Бойцы ЧВК Вагнера покинули линию фронта в Ливии

Наемники ЧВК Вагнера были выведены из фронтовой линии в Ливии, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на командующего вооруженными силами при Правительстве национального согласия (ПНС) Насра Аммара.

По его словам, наемники покинули фронт после соглашения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декабре глава Турции сообщил о присутствии наемников ЧВК Вагнера в Ливии, которых связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Путин заявил, что если там и присутствуют граждане России, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.

| 2020-01-12T00:08:08+00:00 12 января 2020, 03:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss