Немецкий производитель BMW планирует инвестировать около €800 млн в развитие своего автомобильного производства в Мексике, сообщает Reuters.

Основной объем этих средств, порядка €500 млн, планируется вложить в создание производства батарей для электромобилей на уже существующем заводе BMW. Там планируется организовать сборку аккумуляторов для будущей модельной линейки электромобилей BMW Neue Klasse и набрать дополнительно 500 сотрудников для этих целей.

Еще €300 млн будет затрачено на адаптацию и расширение кузовного производства, а также на строительство новой сборочной линии для монтажа в автомобили тяговых аккумуляторов, рассказал агентству руководитель мексиканского завода BMW Харальд Готтше.