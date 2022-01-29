США и Евросоюз завершают согласование нового пакета антироссийских санкций на случай эскалации ситуации с Украиной. Ограничения коснутся рефинансирования суверенного долга России, также планируется заморозить активы близких к Кремлю людей.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники и документы.

По данным агентства, администрация США вместе с европейскими партнерами «тесно координировали свои действия» по новым санкциям. Новые санкции могут включать: запрет ряду крупнейших российских банков проводить в долларах некоторые межбанковские операции (например, клиринг); заморозка активов ряда банков и организаций, связанных с правительством РФ, также им могут ввести ограничения на заимствования и доступ к рынкам капитала (это затронет и банки, которые «в прошлом использовались для обхода санкций»); меры против российских олигархов и госпредприятий, включающие заморозку активов, запреты на поездки и торговлю («черный список» пока согласовывается); ряд коммерческих и торговых ограничений в технологических и «чувствительных» отраслях промышленности РФ — таких как полупроводники, аэрокосмическая промышленность, оборона, технологии кибернаблюдения, предметы роскоши и оборудование, используемое в нефтяной промышленности и т.д.

Кроме того, ожидается, что в случае эскалации Германия остановит работу российского газопровода «Северный поток-2».

Источники The Wall Street Journal сообщали, что санкции затронут Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. По данным Financial Times, ЕС и США также готовится ввести санкции против новых российских газовых проектов.