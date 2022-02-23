В рамках кулинарного праздника, организованного Azeri Home Chef, состоится кулинарный конкурс по выпечке блинов, посвященный наступлению Масленицы и заговению в преддверии Великого поста.

В Баку 27 февраля на территории Royal park в ресторане Cello Cafe Lounge отметят Масленицу.

«Праздник, как и на протяжении нескольких лет, мы организовываем совместно с Храмом Архангела Михаила», — рассказывает # организатор кулинарного праздника и создатель сообщества Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде.

«Масленица — восточнославянский праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Посольства разных стран, в которых традиционно отмечают Масленицу, будут представлять свою культуру проведения этого вкусного и веселого праздника! А также 50 лучших кулинаров покажут свое мастерство в кулинарном конкурсе «Блинушка»», — раскрывает программу предстоящего события Ф.Гасанзаде.

Напоминая об особенностях исторического развития Азербайджана, его геополитического положения и многовекового мирного сосуществования в нашей стране представителей разных культур и народов, Ф.Гасанзаде отмечает, что все это создало благоприятные условия для развития межрелигиозного, межнационального и межкультурного диалога.

«С древности в Азербайджане проживали представители самых различных религиозных направлений: зороастризма, иудаизма, христианства и ислама. На протяжении веков в народе всегда было уважительное отношение к представителям других религий. Наше сообщество — Azeri Home Chef, как и наша Родина, многонациональная, и мы вносим свой вклад в укрепление азербайджанской модели мультикультурализма», — говорит Ф.Гасанзаде.

Гостей и участников ждет яркая развлекательная программа, дегустация блюд от шеф-поваров различных посольств, знакомство с культурой разных стран, ярмарка местных брендов.