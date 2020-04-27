Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года

Наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через год. Реалистичный срок — два года, заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Билл Гейтс со своей женой выделили $250 млн на противодействие распространению коронавируса, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях. Супруги участвуют в международной инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом.

Миллиардеру задали вопрос, возможен ли скорый прорыв в совместных или раздельных попытках стран мира разработать и наладить выпуск вакцины. «Очень сложно ужать временные рамки, — ответил Гейтс. — В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам может это не удастся, на это может потребоваться не менее двух лет».

Гейтс предложил выбрать «самые многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно». Он напомнил, что в любом случае нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата.(ТАСС)