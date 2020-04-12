Беззакония в Крыму: Москва пытается подчинить всех

Ситуация с оккупированным Крымом только усугубляется. На все законные требования Москва огрызается ответными неправомочными мерами. Коренные жители полуострова, после оккупации оказавшиеся за пределами родины, но в Украине, анонсировали подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции – 3 мая. Но проведение мероприятия перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19, сообщает киевский портал Крым.Реалии.

И в качестве ответа российские силовики выдвинули новые обвинения лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. По трем статьям — незаконное пересечение государственной границы России, небрежное хранение огнестрельного оружия и его незаконное приобретение, а также хранение боеприпасов.

Сам Джемилев напоминает, что в РФ еще в январе 2016 года вынесли постановление о его заочном аресте. При этом те три статьи, которые задействованы сейчас, там не фигурировали. По его словам, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что это угроза: если вы перейдете кордон с Крымом, вам будут предъявлены эти обвинения, вас посадят на сроки согласно этим статьям. Сами статьи, конечно, абсурдные: например, незаконное пересечение границы России. Крым — это не Россия, и ее границу он не переходил. «Что до приобретения и хранения оружия, это абсурд. Они имеют в виду то, что было в 1990-е годы: значит, я тогда у России должен был спрашивать разрешение? У меня есть разрешение на хранение винтовки. Уже после того, как мне запретили въезд в Крым, российские силовики нашли в моем доме патроны к ней – на них, оказывается, разрешения нет, вот и возбуждают уголовное дело. В общем, какая-то муть»,- отметил национальный лидер.

А суть запланированного им «Марша достоинства» такова — вместе с депутатами и общественными деятелями подойти к административной границе и потребовать, чтобы все кордоны убрали и обеспечили территориальную целостность украинского государства. Все участники марша будут без оружия, речь не идет о каком-то прорыве. Люди просто подойдут вплотную, чтобы международные наблюдатели увидели эту оккупационную систему. «Каковы будут действия оккупантов – не ясно, потому что мы имеем дело с неадекватным государством. Рассматриваем различные варианты: мы уже предупредили ООН, Евросоюз, ПАСЕ с тем, чтобы они прислали своих наблюдателей. Также мы ожидаем, что на марш придет значительное количество политических деятелей, депутатов Европарламента».

Что касается реакции Кремля, понятно, что они не хотят таких напоминаний о Крыме, для них подобные акции нежелательны. «Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже сделал заявление, дескать, для нас марш закончится плохо, а в самом Крыму крымским татарам угрожают, чтобы те не выходили встречать участников марша. Российские силовики будут продолжать эти репрессии, потому что террористический, тоталитарный, оккупационный режим может держаться только на страхе. Они хотят добиться смирения — чтобы люди никуда не выходили и ни в каких акциях не участвовали»,- рассказал М.Джемилев.

Уже есть сообщения, что сотрудники российской полиции в Крыму приносят крымским татарам «предупреждения о недопустимости нарушения закона», и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что это грубое нарушение прав коренного народа.

Есть информация, что 9 апреля российские полицейские провели обход домов крымских татар в Судаке. Силовики интересовались намерениями крымских татар участвовать в мирной акции, инициированной Меджлисом — «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

А в «предупреждениях» говорится «о недопустимости противоправных действий 3 мая «Марш достоинства», 18 мая «День депортации крымских татар» и 26 июня «День флага крымскотатарского народа». В том числе участие в незаконных массовых мероприятиях, митингах, шествиях, одиночных пикетах».

Но и это не все. Пытаясь своеобразным способом закрепить результаты отъема полуострова, Россия планирует призвать в свою армию из Крыма 3300 человек. Весенний призыв начался в России 1 апреля.

МИД Украины уже выразил решительный протест против такого намерения и потребовал отменить его. Но этого, конечно, мало. Куда важнее поддержка официального Брюсселя.

11 апреля на сайте Европейской службы внешних действий появилось заявление: «Российская Федерация осуществляет призыв в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и в городе Севастополь для службы местных жителей полуострова в вооруженных силах РФ. Это является нарушением международного гуманитарного права. Российская Федерация несет обязательства в соответствии с международным законодательством, и должна обеспечить защиту прав человека на полуострове».

Там же отмечается, что ЕС не признавал и не признает в будущем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международных законов на Крымском полуострове. При этом ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Украине и Крыму в этом смысле весьма повезло. Например, о том, что бывшая НКАО является неделимой частью Азербайджана, не торопится заявлять ни ЕС, ни другие державы или международные организации. И они не требуют вывода оттуда оккупационных войск Армении. Хотя давно уже следовало бы.