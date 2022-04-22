Компания Bakcell начала предоставлять бесплатный Wi-Fi в городе Шуша. Отныне абоненты Bakcell могут воспользоваться этой бесплатной услугой в таких местах города Шуша, как Джыдыр дюзю, отель «Карабах» и ТВ станция Шуша.

В рамках мероприятий, предпринятых по случаю «Года Шуши», Bakcell обеспечивает своим абонентам в Шуше самое высокое качество услуг, принимая во внимание, что в настоящее время все больше и больше людей приезжают и переезжают в этот город в связи с проводимыми восстановительными и строительными работами.

В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.

Следует отметить, что, расширяя свою сеть в Карабахе, Bakcell продолжает применять стандарт самой быстрой мобильной сети в Азербайджане.

Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.