С 1 февраля ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с октановым числом 92 освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины.

Ранее Кабинет министров внес изменение в постановление о «Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин». Согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с октановым числом 92 освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины.

Для указанной марки бензина таможенная пошлина снижена с 15% до 0%. Другим решением Кабинета министров ставка акциза на 1 тонну импортного автомобильного бензина марки АИ-92 снижена с 200 манатов до 1. Причина – ремонтные работы на единственном производственном предприятии по производству этого вида автомобильного топлива.

Обычно раз в год на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева проводятся ремонтно-наладочные работы, сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и мероприятиям SOCAR Ибрагим Ахмедов. Периодический ремонт, по его словам, может длиться месяц или чуть больше. В этом году, заметил Ахмедов, завод готовится к производству дизеля в соответствии со стандартами Евро-5:

«Возможно, ремонтно-наладочные работы пройдут в первом полугодии текущего года. На время этих работ бензин там не производится. Потому возникает временная потребность в импорте АИ-92. Соответственно, отменяется ввозная пошлина и уменьшается ставка акциза».

На НПЗ планируется провести ремонт, который затянется, возможно, на месяц. Точные сроки неизвестны, а запасов производимого там бензина хватит на 15 дней – не больше, сказал нашему корреспонденту руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. Пошлины на АИ 95 остались прежними, сообщил аналитик, опровергнув появившиеся сообщения в СМИ про обнуление этого сбора: «Журналисты неверно перевели информацию с азербайджанского на русский. Первоисточник сообщил, что обнуляются пошлины на импортируемое автомобильное топливо ниже АИ 95. Наши СМИ перевели неправильно, потому и появилась такая информация. Речь про обнуление пошлин на две марки производимого в стране горючего – АИ 92 и АИ 80».

По словам специалиста, на время ремонтных работ на НПЗ марка АИ 92 ввозится либо из России (Краснодара), либо же Туркменистана. Аналитик признал, что на волне дорожающей нефти автомобильное топливо сегодня дорожает во всем мире. Что же касается возможности повышения цен на эту марку с переходом к импорту, по свидетельству И. Шабана, АИ 92 в мире почти не используется и спрос на него невысок.

Текущие пертурбации неслучайно вызвали обеспокоенность в обществе. Повышение цен на топливо — один из наиболее серьезных раздражителей для населения. Казалось бы, углеводородов у нас пруд пруди, поднимать их из недр в промышленных масштабах мы научились, систему транспортировки и переработки тоже давно наладили. Так почему же заправка автомобиля даже самым дешевым топливом с каждым годом обходится всё дороже? Ответа на этот вопрос нет. Впрочем, как и нет внятных аргументов о причинах предыдущего подорожания автомобильного топлива.

Цены на бензин АИ-80 и АИ-92 в Азербайджане регулируются государством. Бензин Premium Евро-95 (соответствующий экологическим стандартам Евро-5) и Super Евро-98, который в Азербайджане не производится, не входят в список товаров, регулируемых государством – их реализация осуществляется по свободным ценам