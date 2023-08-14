Автомобильное топливо в мире дорожает на растущей нефти, а местные медиа уже обкатывают тему низких цен на бензин в Азербайджане. Предвещает ли это подорожание горючего на наших заправках?

Азербайджанские эксперты хором заявляют, что переписывать ценники на бензины и дизтопливо в нашей стране «не будут», или «пока не будут», а в перспективе возможно разное. Версию о невозможности повышения горючего широкого потребления – АИ-92 и дизеля придерживается экономист Эльданиз Амиров. Он утверждает, что слухи о повышении цен на бюджетную марку АИ – 92 и дизель не соответствуют действительности: «Не думаю, что такие страхи оправданы, потому что оба вида топлива и без того сейчас стоят недешево, поэтому повышать цены нет никакой необходимости». Следуя поговорке: никогда не говори «никогда», Э. Амиров резюмирует, что «нет ничего абсолютно невозможного», поэтому сказать однозначно, подорожает или нет «народное» топливо, он не может.

Здесь надо бы вспомнить, что прошлое повышение дизеля и бензина широкого потребления объясняли заботой об экологии, а последовавшее вслед за этим подорожание стоимости проезда на общественном транспорте – повышением уровня услуг. Словом, неизвестно, какие еще причины могут привести в оправдание растущих ценников, но опыт показывает – ожидать сколько-нибудь внятного экономического обоснования, как правило, не приходится. Поэтому спрогнозировать поведение тарифов на автомобильное топливо сложно, но эксперты стараются.

Например, по мнению экономиста Эюба Керимли, подорожание бензина и дизеля до конца этого года вряд ли произойдет. «Полагаю, повышения бензина и дизтоплива не будет до конца нынешнего года. На самом деле стоимость нефти на международных рынках сейчас дешевле по сравнению с началом года, и наш нефтеперерабатывающий завод производит автомобильное топливо, ориентируясь на спрос.

Годовая производственная мощность предприятия составляет 7,5 млн тонн, но нефтедобыча в республике из года в год уменьшается, и в следующем году она будет еще ниже. Здесь нужно учитывать и расходы на модернизацию НПЗ – в прошлом году на производство бензина по новым стандартам выделили около 4 млрд манатов, поэтому стоимость продукции местного предприятия может вырасти, но не сейчас, а в будущем. Ведь вложения должны окупаться».

Э. Керимли приводит две причины будущего повышения тарифов – это уменьшение нефтедобычи и капиталовложения в модернизацию НПЗ. «Цены на бензин и дизель могут вырасти в последующие годы, чтобы окупить эти капиталовложения. Одновременно может подешеветь бензин АИ – 95 в связи с понижением нефтяных цен». Так что рост тарифов на автомобильное горючее местного производства, возможно, уже не за горами, а вот понижения цен наивно ожидать.

«Те, кто высказывают мнение о снижении цен на бензин в Азербайджане, глубоко ошибаются, — считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан. — Стартовавшая с 2015 года модернизация НПЗ после 2018 года развернулась с новой силой. Перед нами стоит цель – добиться производства топлива стандарта «Евро-5». Конечно же, в это дело вложены серьезные инвестиции». По мнению аналитика, цены на автомобильное горючее продолжат расти.

Сейчас средняя цена бензина в Азербайджане (€ 0.588) дороже, чем в России (€ 0.556), Иране (€ 0.029), Туркменистане (€ 0.429) и Казахстане (€ 0.486). В нефтедобывающих странах дальнего зарубежья – Катаре, Ираке, Алжире – стоимость бензина тоже ниже, чем в нашей стране. В целом же республика входит в первую двадцатку стран с наиболее низкой стоимостью автомобильного топлива.

Самая популярная марка – местного производства Aİ-92 стоит сейчас 1.00 AZN (€ 0.538). Ее стоимость и цены на дизель — 0.80 AZN (€ 0.431) определяются Тарифным советом. Цены на привозные бензины Aİ-95 и Aİ-98 не регулируются государством. Стоит Aİ-95 — 2.00- AZN (€ 1.076); Aİ-98 —2.30 AZN (€ 1.238). LPG — 0.65 AZN (€ 0.350).