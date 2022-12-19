Карим Бензема завершил карьеру в сборной Франции.

«Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая теперь заканчивается», – написал футболист.

Нападающий, представляющий «Реал», не провел ни одного матча на ЧМ-2022, поскольку получил повреждение перед турниром. При этом футболист оставался в заявке сборной Франции.

Также стало известно о напряженных отношениях Бензема с главным тренером команды Дидье Дешамом. Нападающий не хотел покидать расположение сборной. Сообщалось, что Бензема не понял, почему тренерский штаб сборной решил отправить его в расположение «Реала», учитывая тот факт, что Дешам никого не вызвал вместо него.

Карим провел в общей сложности 97 матчей за сборную Франции и забил 37 голов. (sports.ru)