Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что украинские силы благодаря помощи США и их союзников имеют по 90 противотанковых комплексов на каждый российский танк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На каждый российский танк на Украине США предоставят или предоставили по 10 противотанковых систем. Если вы учтете вклад союзников, то соотношение достигает почти 90 к одному», — рассказала Псаки.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США уже отправили на Украину партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade американского производства компании AeroVironment.

При этом Кирби не исключил, что в Киев могли быть направлены варианты Switchblade, которые предназначены для уничтожения бронетехники и танков. По словам представителя Пентагона, американские специалисты провели подготовку к использованию Switchblade среди группы украинских военных, которые находились в США.