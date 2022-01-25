В Беларуси пограничникам разрешили стрелять без предупреждения в случае угрозы жизни после якобы попытки захвата белорусского военного польскими силовиками. Об этом заявил глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в понедельник, 24 января.

По его словам, ситуация на границе остается контролируемой и прогнозируемой. Тем не менее Лаппо утверждает, что польские силовики якобы планировали захватить белорусского пограничника.

«Когда я получил информацию, что польские силовики, возможно, планируют захватить белорусского пограничника, я дал команду без промедления применять оружие», — сказал Лаппо.

Теперь белорусским пограничникам разрешено применять оружие без предупреждения, если их жизни что-то угрожает.