Бельгийцы решили судиться с государством из-за мер изоляции

Около 40 бельгийских граждан подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за мер изоляции, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил в воскресенье бельгийский телеканал RTBF.

По их мнению, введенные федеральным правительством меры ограничивают личные свободы и нарушают Европейскую конвенцию по правам человека.

Адвокат истцов Микаэль Верстратен заявил, что власти Бельгии просто скопировали меры, принятые в Китае. «Это неприемлемо, было необходимо провести исследования, чтобы выяснить, соответствуют ли они правам человека», — сказал адвокат, которого цитирует телеканал. (РИА Новости)